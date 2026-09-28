Мэрия Краснодара удержала более 1 млн рублей с подрядчика, строившего ливневку на Почтовой

Администрация Краснодара удержала 1,18 млн руб. у подрядчика, выполнявшего строительство ливневой канализации и дороги на улице Почтовой. К моменту расторжения муниципального контракта заказчик принял у компании работ на 5 068 791,4 руб., сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы выполнялись на участке от улицы Бородинской до дома №150/4 по улице Почтовой. Из-за ненадлежащего исполнения условий контракта заказчик 31 июля 2026 года принял решение об одностороннем отказе от его исполнения. Решение вступило в законную силу 11 августа.

Муниципальный контракт был заключен в июне 2025 года. Завершить работы подрядчик должен был до конца декабря того же года, однако фактически они продолжались до мая 2026 года, после чего были остановлены.

К этому моменту подрядчик полностью построил самотечную сеть ливневой канализации и частично выполнил нижние слои дорожной одежды. Новому исполнителю предстоит завершить верхние слои покрытия, обустроить парковки и тротуары.

Сейчас администрация проводит независимую экспертизу для определения фактического объема выполненных работ. После проверки будет подготовлен пакет документов для заключения нового муниципального контракта. Соглашение планируют подписать в декабре текущего года, а завершить работы — в июне 2027 года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что общий объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию ливневой канализации Краснодара до 2044 года оценивается в 505,3 млрд руб. При этом комплексная схема развития системы ливневого водоотведения города пока находится на стадии корректировки и согласования.

Всего на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание ливневой канализации в 2024 году направили почти 477,3 млн руб., в 2025 году — 631,6 млн руб. На 2026 год предусмотрено 1,72 млрд руб., из которых по состоянию на 18 сентября освоено 871,1 млн руб.

Анна Гречко