Главные новости за 25 сентября. Новороссийск

Завершена откачка мазута из затонувших частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Также очищены акватория и береговая линия вдоль пострадавшего побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя — утилизировано или направлено в хозяйственный оборот более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Шесть человек, пострадавших при атаке беспилотников на Новороссийск 9 сентября, продолжают лечение в больницах. Состояние пациентов оценивается как среднее и тяжелое.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили вредителя запасов зерна в партии риса массой 100 тонн, прибывшей из Турции в морской пункт пропуска «Новороссийск».

В Новороссийске в 2026 году на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов водоснабжения планируется направить 691 млн руб. Это на 70,2% больше, чем было потрачено на замену сетей годом ранее.

Анапская межрайонная прокуратура добилась возврата в муниципальную собственность земель, незаконно выбывших из владения города. При кадастровых работах необоснованно изменили местоположение, конфигурацию и площадь участка сельхозназначения площадью 2,2 га.