В муниципальную собственность Анапы вернули 37 незаконно созданных участков

Анапская межрайонная прокуратура добилась возврата в муниципальную собственность земель, незаконно выбывших из владения города. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Проверка исполнения земельного законодательства показала, что при кадастровых работах необоснованно изменили местоположение, конфигурацию и площадь участка сельхозназначения площадью 2,2 га. В 2024 году из него сформировали 37 самостоятельных участков. При этом администрация города участия в их образовании не принимала. В результате территория выбыла из владения муниципального образования.

По материалам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокурор также обратился в суд с требованием исключить из ЕГРН сведения о незаконно сформированных участках, требования удовлетворены в полном объеме. В результате имущественные интересы Анапы восстановлены.