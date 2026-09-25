Медики сообщили о состоянии шести пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск

Шесть человек, пострадавших при атаке беспилотников на Новороссийск 9 сентября, продолжают лечение в больницах. Состояние пациентов оценивается как среднее и тяжелое, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным ведомства, пострадавшие находятся в стационарах медицинских учреждений, подведомственных краевому Минздраву. Всего в результате атаки на Новороссийск ранения получили 29 человек.

Массированный налет беспилотников произошел в ночь на 9 сентября. Помимо Новороссийска, атакам подверглись Анапа и Геленджик. В Новороссийске при падении обломков погибли четыре человека, в том числе ребенок.

В городе были повреждены жилые дома, объекты социальной сферы и промышленные предприятия. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, три промышленных предприятия, православный храм, два детских сада, школа и поликлиника.

Серьезные повреждения получила поликлиника №2. На время восстановления здания прием пациентов организовали в другом медицинском учреждении, куда также перевели сотрудников поликлиники. В двух детских садах были повреждены стеклопакеты, поэтому они временно не принимали воспитанников.

Обломки беспилотников также повредили городской водопровод и троллейбусную контактную сеть. Позже движение городского электротранспорта по всем маршрутным направлениям восстановили.

В пригородах Новороссийска, Анапы и Геленджика после падения обломков начались лесные пожары. В Новороссийске из-за последствий атаки власти ввели режим чрезвычайного положения.

СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками на гражданские объекты и жилой сектор Краснодарского края.

Мария Удовик