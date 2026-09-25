В Новороссийске расходы на замену сетей водоснабжения в 2026 году вырастут до 691 млн рублей

В Новороссийске в 2026 году на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов водоснабжения планируется направить 691 млн руб. Это на 70,2% больше, чем было потрачено на замену сетей годом ранее. Об этом сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В 2025 году на эти цели было направлено 405,8 млн руб., в том числе 73 млн руб. из краевого бюджета, 137,8 млн руб. из муниципального и 195 млн руб. внебюджетных средств. В 2024 году расходы составляли 133,6 млн руб.: 119,2 млн руб. было выделено из муниципального бюджета, еще 14,4 млн руб. составило внебюджетное финансирование.

В 2026 году из запланированных 691 млн руб. 121 млн руб. составят средства краевого бюджета, 176 млн руб. — муниципального в рамках соответствующей программы, еще 394 млн руб. — внебюджетное финансирование.

На фоне увеличения вложений в модернизацию фактические потери воды в системе последовательно сокращаются. В 2024 году показатель составлял 63,37%, в 2025-м — 60,70%, а за январь—август 2026 года — 59,33%.

В администрации связывают снижение потерь с обновлением коммунальной инфраструктуры. В 2025 году в Новороссийске заменили 23,8 км сетей, в 2026 году планируется отремонтировать еще 25,5 км.

Кроме того, в текущем году власти города направили более 170 млн руб. на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Управление имущественных и земельных отношений Новороссийска заключило 18 муниципальных контрактов на ремонт коммунальной инфраструктуры. Часть средств поступает из краевого бюджета в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Для дальнейшей модернизации системы мэрия Новороссийска также прорабатывает концессионное соглашение с одной из компаний группы «Росводоканал». Параметры планируется согласовать до марта 2027 года. Предварительный объем инвестиций в проект оценивается более чем в 100 млрд руб. в ценах 2026 года.

Анна Гречко