В Новороссийске запретили ввоз 100 тонн риса из-за вредителя

Специалисты Россельхознадзора обнаружили вредителя запасов зерна в партии риса массой 100 тонн, прибывшей из Турции в морской пункт пропуска «Новороссийск». Проверку 18 сентября провели специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В партии выявили булавоусого хрущака. Наличие вредителя подтвердили протоколы испытаний Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Проверку проводили в рамках федерального государственного контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», наличие вредителей в пищевой продукции не допускается.

По итогам проверки Россельхознадзор принял решение отказать во ввозе партии небезопасной зерновой продукции на территорию России.

Партия риса весом 100 тонн не прошла контроль в морском пункте пропуска «Новороссийск» и не была допущена к ввозу.

Мария Удовик