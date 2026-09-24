Главные новости за 24 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону перенесли сроки организации четырех выделенных полос для общественного транспорта. Согласно документу планирования пассажирских перевозок на 2026–2030 годы, работы запланированы на 2028–2029 годы.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после смерти 63-летней пациентки одного из медицинских учреждений Ростовской области. Следствие проверяет возможное оказание пациентке ненадлежащей медицинской помощи.

Главный тренер ростовского футбольного клуба Джонатан Альба уходит с должности.

Апелляционный суд частично изменил решение об изъятии активов собственников Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) в Ростове-на-Дону на сумму почти 200 млрд руб., вернув двум из них жилое помещение. Бывшей жене одного из собственников и его сыну суд вернул единственное жилье и комнату в коммуналке, в остальной части решение оставлено без изменения.

Правительство Ростовской области выделило на строительство Багаевского гидроузла 41,1 млрд руб. Об этом сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Алла Кушнарева. Ранее стоимость контракта составляла 40,5 млрд руб.