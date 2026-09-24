В Ростове сроки создания четырех выделенных полос перенесли на 2028–2029 годы

В Ростове-на-Дону перенесли сроки организации четырех выделенных полос для общественного транспорта. Согласно документу планирования пассажирских перевозок на 2026–2030 годы, работы запланированы на 2028–2029 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Выделенную полосу на пр. Буденновском, от Красноармейской до Большой Садовой, протяженностью 1,4 км в обоих направлениях теперь планируется организовать в 2028 году вместо 2026-го.

На пр. Ленина участок выделенной полосы длиной 3,6 км., от Ашхабадского пер. до пер. Сельскохозяйственного, перенесли с 2027 на 2029 год.

На 2029 год также отложено создание выделенных полос на ул. Малиновского, от пр. Стачки до Таганрогской (5,6 км),и на пр. Михаила Нагибина под путепроводом ул. Нансена (0,6 км). Изначально эти работы должны были завершить в 2028 году.

Наталья Белоштейн