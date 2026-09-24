Суд убрал единственное жилье из списка изъятых у собственников ростовского 10-ГПЗ активов

Апелляционный суд частично изменил решение об изъятии активов собственников Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) в Ростове-на-Дону на сумму почти 200 млрд руб., вернув двум из них жилое помещение. Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник, бывшей жене одного из собственников и его сыну суд вернул единственное жилье и комнату в коммуналке, в остальной части решение оставлено без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В феврале суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества собственников 10-ГПЗ на сумму 199,6 млрд руб. Решение было обжаловано.

В ноябре прошлого года Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении семерых фигурантов: начальника планово-экономического отдела 10-ГПЗ Феликса Захарцова, гендиректора завода Александра Дьяченко, экс-директора по экономике и финансам Николая Борисова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны Андрея Сухомлина. Они обвиняются в мошенничестве на сумму 2,2 млрд руб. Помимо 10-ГПЗ, в собственности Кулешовых находятся Тверской и Сергиево-Посадский подшипниковые заводы.

Суд приговорил Захарцова к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы, Дьяченко и Борисова — к 3 годам и 10 месяцам каждого. Рассмотрение дел в отношении остальных фигурантов продолжается.

Мария Хоперская