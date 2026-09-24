Джонатан Альба покидает должность главного тренера ФК «Ростов»

Главный тренер ростовского футбольного клуба Джонатан Альба уходит с должности. Об этом сообщил известный спортивный блогер Иван Карпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Футбольный тренер покидает команду без компенсации.

«С 44-летним тренером была достигнута договоренность о расторжении контракта. Это вызвано тяжелым финансовым положением клуба. В связи с этим испанец отказался от компенсации за увольнение», — сказано в посте блогера.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», к концу августа объем долга клуба перед ФНС достигал порядка 127 млн руб., однако спустя неделю он увеличился до 189 млн руб. Впоследствии руководство ФК «Ростов» изыскало средства для полного погашения обязательств.

Финансовые сложности клуба затрагивали и выплаты футболистам: ранее генеральный директор Андрей Чайка подтверждал наличие задолженности по зарплатам. По его словам, ситуация постепенно стабилизируется — игрокам уже перечислены средства за май и июнь.

После урегулирования налоговой задолженности клуб рассчитывает на снятие трансферного запрета со стороны Российского футбольного союза — это откроет возможность для регистрации новых игроков. Трансферное окно закрывается 11 сентября.

Мария Хоперская