Бастрыкину доложат о расследовании смерти пациентки в Ростовской области

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после смерти 63-летней пациентки одного из медицинских учреждений Ростовской области. Следствие проверяет возможное оказание пациентке ненадлежащей медицинской помощи, сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Поводом для проверки стало обращение в приемную главы СК в социальной сети. По словам заявителя, в январе 2025 года местную жительницу госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия. Изначально ей, предположительно, поставили ошибочный диагноз. Через несколько дней врачи выявили другое заболевание, от которого пациентка впоследствии умерла.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют доводы заявителя. Расследование уголовного дела поставлено на контроль центрального аппарата СК России.

Наталья Белоштейн