Главные новости за 24 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Динском районе на территории одного из предприятий произошло возгорание из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 50 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России.

В заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае в результате пожаров после атаки БПЛА 8 сентября повреждены около 160 деревьев, из которых примерно 70 относились к редким и исчезающим видам. Пять очагов возгорания общей площадью 7,28 га потушили 14 сентября, наиболее серьезный ущерб понесли можжевеловые леса.

Депутаты гордумы Краснодара лишили экс-министра здравоохранения края Евгения Филиппова звания «Почетный гражданин города» — за проголосовали 33 из 38 депутатов. Основанием стал вступивший в силу приговор: Филиппов осужден на четыре года колонии за мошенничество в особо крупном размере.

Темрюкский районный суд обратил в доход государства 17 объектов недвижимости Дмитрия Люсого и членов его семьи общей стоимостью более 41 млн руб., приобретенных за счет неподтвержденных источников. Ранее Люсого признали виновным в получении взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 550 тыс. руб. и лишением права занимать должности в госорганах на 5 лет.

В Севастополе 58 сельхозпредприятий получили субсидии на развитие виноградарства, животноводства и пищевой промышленности — на поддержку АПК выделили 977 млн руб., освоив к сентябрю более 67%. Среди получателей — четыре виноградарских хозяйства, которым профинансировали покупку 25 единиц техники и оборудования для виноделия.

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу о похищении и убийстве жены новороссийского предпринимателя: Карен Тороян получил пожизненное заключение, Ашот Агаян — 21 год колонии. Оба признаны виновными в бандитизме, убийстве, похищениях, угонах и вымогательстве — они похитили и убили женщину, а у ее мужа потребовали 26 биткоинов.

Управляющая компания «Л.Е.В. Менеджмент» стала единственным исполнительным органом ООО «Нестле Кубань», сменив гендиректора Евгения Пономарева. Изменения связаны с указом президента №661 от 17 сентября 2026 года, передавшим российские активы Nestle, а также «Ашана», «Лемана ПРО» и FM Logistic во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент».