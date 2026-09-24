В Севастополе 977 млн рублей выделили на поддержку АПК

В Севастополе 58 сельскохозяйственных предприятий получили субсидии на развитие виноградарства, животноводства и пищевой промышленности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, в 2026 году аграрии подали 148 заявок на господдержку. На финансирование агропромышленного комплекса (АПК) выделили 977 млн руб., из которых к сентябрю освоили более 67% годового объема средств.

Кроме того, в сентябре завершился конкурс на субсидии для виноградарей. Четыре хозяйства — «Бельбек», «Агрофирма Золотая Балка», «КФХ Баррик» и «Красивое сердце» — получили финансирование на приобретение 25 единиц техники и оборудования для виноделия. Помимо виноградарей, господдержку получили животноводческие предприятия, тепличные комплексы, хлебопекарная и рыбоперерабатывающая отрасли, а также фермеры, обновляющие сельхозтехнику.

Константин Соловьев