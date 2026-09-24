«Нестле Кубань» перешла под управление «Л.Е.В. Менеджмент»

Управляющая компания «Л.Е.В. Менеджмент» стала единственным исполнительным органом ООО «Нестле Кубань», следует из изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ранее полномочия единоличного исполнительного органа принадлежали генеральному директору Евгению Пономареву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Евгений Пономарев занимал должность генерального директора «Нестле Кубань» с сентября 2023 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, до него компанию возглавляла Ольга Половьянова.

«Л.Е.В. Менеджмент» была создана в 2024 году. Ее уставный капитал составляет 15 тыс. руб., генеральным директором является Андрей Краюшкин. Основной вид деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. По итогам 2025 года «Л.Е.В. Менеджмент» получила убыток в размере 15 тыс. руб.

23 сентября аналогичные изменения внесли в сведения о другой российской структуре Nestle — ООО «Нестле Россия». «Л.Е.В. Менеджмент» также стала единственным лицом, уполномоченным действовать от имени компании. При этом Денис Войтюк сохранил должность исполнительного директора, но лишился права представлять юридическое лицо.

Изменения связаны с указом президента Владимира Путина №661 от 17 сентября 2026 года. Документ передал российские активы Nestle во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Под эту процедуру также попали российские юридические лица ретейлеров «Ашан» и «Лемана ПРО», а также логистического оператора FM Logistic.

В марте 2022 года Nestle заявляла о прекращении инвестиций в российский рынок и прекращении продаж в стране продукции под брендами KitKat и Nesquik.

Мария Удовик