У семьи экс-заместителя главы Темрюкского отдела Росреестра изъяли имущество на 41 млн

Темрюкский районный суд обратил в доход государства имущество Дмитрия Люсого и членов его семьи. Речь идет о 17 объектах недвижимости общей стоимостью 41 218 207,27 руб., приобретенных за счет источников, законность которых не подтверждена, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее Люсого признали виновным в получении взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 550 тыс. руб. и лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти, на 5 лет.

По данным следствия, недвижимость была оформлена на Люсого и его родственников в период его работы заместителем начальника Темрюкского отдела управления Росреестра по Краснодарскому краю. Суд расценил эти действия как акт коррупции, имущество изъято в доход Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, Темрюкский районный суд огласил приговор Дмитрию Люсому и Анастасии Ходуновой, признанным виновными по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ходунова, занимая должность ведущего специалиста-эксперта того же отдела, систематически получала взятки от 30 тыс. руб. и, по договоренности с Люсым, передавала ему половину суммы. За вознаграждение фигуранты осуществляли кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость без необходимых документов, без проверки сомнительных сведений и подтверждения подлинности бумаг.

Алина Зорина