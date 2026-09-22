Главные новости за 22 сентября. Новороссийск

Из-за сбоя внешнего электроснабжения подача воды в Новороссийске снижена на 53%. Утренняя подача воды осуществляется с 06:00 до 08:00, подвоз воды автоцистернами организуют по заявкам жителей, после завершения работ водоснабжение восстановят.

Россия по поручению президента Владимира Путина прорабатывает альтернативные маршруты для поставок зерна на фоне осложнения ситуации в Черном море. Турция предлагала России и Украине прекратить удары по судам в Черном море, этот вопрос обсуждался во время контактов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также по дипломатическим каналам.

Анапский городской суд обратил в доход государства недвижимость 36 физических и семи юридических лиц на территории ВДЦ «Смена» и прилегающих участках, установив незаконное приобретение имущества и коррупционные действия. На территории лагеря и в водоохранной зоне Черного моря были построены девять гостиниц, три кафе, две столовые, четыре торговые точки и объект незавершенного строительства общей площадью более 21 тыс. кв. м.

Физический износ сетей водоснабжения Новороссийска составляет 63% при общей протяженности коммунальной инфраструктуры 813,53 км. При этом потери воды снижаются: с 63,37% в 2024 году до 59,33% за восемь месяцев 2026 года, а для дальнейшей модернизации власти прорабатывают концессию с одной из компаний группы «Росводоканал» с инвестициями более 100 млрд руб.

Жительница Новороссийска смогла добиться назначения детского пособия только с 12-й попытки после вмешательства прокуратуры. Женщина 11 раз получала отказ из-за превышения среднедушевого дохода семьи, поскольку при расчете учитывались назначенные судом алименты, которые фактически ей не выплачивались.