Россия прорабатывает альтернативы Черному морю для поставок зерна

Россия прорабатывает альтернативные Черному морю направления для поставок зерна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что соответствующее поручение дал Владимир Путин. Ситуация осложнена из-за действий со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам Дмитрия Пескова, Турция выдвинула инициативу о прекращении Россией и Украиной ударов по судам в акватории Черного моря. Этот вопрос турецкие партнеры ставили во время недавних контактов Владимира Путина и президента Тайипа Эрдогана в Бишкеке. Также он поднимался в дипломатической переписке.

В конце августа этого года сообщалось, что грузовой паром Lider Bordo Mavi под флагом Камеруна, принадлежащий компании из Трабзона, был атакован беспилотниками. В результате произошедшего пострадали пять человек. Ранее грузовые суда не раз подвергались атакам в Черном море.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также поддержала введение моратория на военные действия в Черном море.

Алина Зорина