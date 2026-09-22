Суд обратил в доход государства объекты на территории ВДЦ «Смена» в Анапе

Анапский городской суд обратил в доход государства объекты недвижимости, принадлежащие ответчикам и расположенные на территории ВДЦ «Смена» и прилегающей к нему территории. Ответчиками по делу стали 36 физических и семь юридических лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, бывший руководитель ВДЦ «Смена» Николай Иванюшкин в 1997–2004 годах заключил от имени центра 17 договоров долевого участия с подконтрольными структурами, родственниками и доверенными лицами. На их основании часть территории лагеря была передана под строительство коммерческой недвижимости.

В материалах дела также указано, что бывший глава администрации Анапы Михаил Боюр выдал разрешение на проектирование комплекса малых гостиниц со спасательной станцией на территории ВДЦ «Смена», несмотря на принадлежность участков лагерю и отсутствие полномочий на распоряжение федеральными землями.

К захвату государственной собственности, согласно решению суда, были привлечены бывшие сотрудники МВД Владимир Павлов, Сергей Болотов и Владимир Шевченко. Суд установил, что они не принимали мер для предотвращения противоправных действий.

В результате на территории ВДЦ «Смена» в границах водоохранной зоны Черного моря были построены девять гостиниц общей площадью 18,8 тыс. кв. м, три кафе площадью 700 кв. м, две столовые площадью 351 кв. м, четыре торговые точки площадью 922 кв. м и объект незавершенного строительства площадью 860 кв. м, использовавшийся как отель. Недвижимость была распределена между родственниками и доверенными лицами ответчиков.

Девять объектов общей кадастровой стоимостью около 60 млн руб. к настоящему времени снесены.

Суд пришел к выводу, что действия ответчиков представляли собой незаконное приобретение имущества и акты коррупции. В связи с этим суд признал изъятие имущества способом восстановления нарушенных прав государства и обратил в его доход все принадлежащие ответчикам объекты недвижимости на территории ВДЦ «Смена» и прилегающих участках.

Мария Удовик