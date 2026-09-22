В Новороссийске семья смогла добиться детского пособия только с 12 попытки

В Новороссийскес семья могла добиться детского пособия только с 12-ой попытки и только после вмешательства прокурора. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жительница Новороссийска 11 раз подавала заявления в уполномоченный орган, но каждый раз получала отказы из-за превышения среднедушевого дохода семьи. При этом чиновники включали в расчет были алименты, которые она фактически не получала.

В эту историю вмешалась прокуратура, которая пришла к выводу, что чиновники игнорировали данные службы судебных приставов о реальных поступлениях средств, опираясь лишь на суммы, назначенные судом.

После вмешательства надзорного органа пособие было назначено.

Михаил Волкодав