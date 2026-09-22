Подача воды в Новороссийске снижена на 53%
В связи с провалом внешнего электроснабжения подача воды в Новороссийске снижена на 53%. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» города-героя.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«В адрес МУП „Водоканала города Новороссийска“ 22.09.2026 в 06:14 поступила информация от диспетчера ТГВ, что в связи с провалом внешнего электроснабжения на НС1 с 06:14 подача на город Новороссийск снижена на 53%», — говорится в сообщении.
Утренняя подача воды в Новороссийске осуществляется только с 06:00 до 08:00 мск. Подвоз воды автоцистернами организуют по заявкам жителей города. Отмечается, что после завершения работ водоснабжение будет восстановлено, аварийная ситуация не прогнозируется.