Износ сетей водоснабжения Новороссийска достиг 63%

Физический износ сетей водоснабжения Новороссийска составляет 63%. Общая протяженность коммунальной инфраструктуры достигает 813,53 км, сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Несмотря на высокий уровень износа, фактические потери воды в сетях последовательно снижаются: в 2024 году показатель составлял 63,37%, в 2025-м — 60,70%, а за восемь месяцев 2026 года — 59,33%.

Снижения потерь воды власти города добиваются за счет масштабной модернизации инфраструктуры. Как уточнили в мэрии, в 2025 году была произведена замена 23,8 км сетей, а на 2026 год запланирован ремонт еще 25,5 км.

Для дальнейшей модернизации системы городские власти также прорабатывают концессионное соглашение с одной из компаний группы «Росводоканал». Параметры планируется согласовать до марта 2027 года. Предварительный объем инвестиций в проект оценивается более чем в 100 млрд руб. в ценах 2026 года.

Ранее сообщалось, что власти Новороссийска направили более 170 млн рублей на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в 2026 году. Кроме того, городское управление имущественных и земельных отношений заключило 18 муниципальных контрактов на ремонт коммунальной инфраструктуры. При этом финансирование идет не только из местного бюджета: часть средств выделена Краснодарским краем в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Анна Гречко