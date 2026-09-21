Главные новости за 21 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В консолидированный бюджет Краснодарского края по итогам первого полугодия 2026 года поступило 3,8 млрд руб. земельного налога, при этом 26,6% сборов пришлось на Краснодар, 16% — на Сочи и 9,7% — на Новороссийск. Задолженность по земельному налогу к июлю составила 1,3 млрд руб., что на 22,7 млн руб. меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без изменений основное наказание бывшему гендиректору ПАО «Кубаньэнерго», осужденному за получение взятки в виде автомобиля Mercedes-Benz,— восемь лет колонии строгого режима. При этом суд отменил судебные решения в части конфискации денежных средств на сумму, эквивалентную взятке, и направил этот вопрос на новое рассмотрение, а также исключил незаконно назначенный запрет занимать определенные должности.

В десятку самых дорогих строящихся жилых проектов юга России вошли восемь комплексов в Крыму и два в Сочи, при этом лидером стал ялтинский сити-курорт «Новая Ливадия» с максимальной стоимостью 996,3 тыс. руб. за кв. м. Сочинский ЖК «Лестория» занял шестое место с ценой до 646,7 тыс. руб. за кв. м, а «Светский лес» — девятое с показателем 582,3 тыс. руб.

В Краснодар с официальным визитом прибыли полномочный министр посольства Китая в России Чан Сюйхун и атташе посольства Фан Лицзюнь, которые приняли участие в официальных мероприятиях. Стороны обсудили сотрудничество Краснодара с китайским Цзиньхуа, в том числе возможность установления побратимских отношений и открытия прямого авиасообщения между Краснодаром и городами Китая.

Краснодарский край занял второе место в России по числу организаций и ИП, основным видом деятельности которых является стоматологическая практика: на 1 сентября 2026 года в регионе насчитывалось 2 254 таких бизнеса, что на 3,21% больше, чем годом ранее. За год на Кубани зарегистрировали 134 новых стоматологических бизнеса, а 63 прекратили работу; число ИП выросло на 5,25%, до 802, юридических лиц — на 1,83%, до 1 448.

Власти Новороссийска намерены до марта 2027 года согласовать условия 49-летней концессии с одной из компаний группы «Росводоканал», которая предполагает модернизацию системы водоснабжения и водоотведения с вложениями более 100 млрд руб. в ценах 2026 года. Инвестору предстоит реконструировать и заменить сети и поэтапно модернизировать ключевые объекты инфраструктуры, при этом тарифы останутся у администрации города, а их рост для населения не должен превышать установленные правительством РФ индексы.