Кубань стала вторым регионом России по числу стоматологических бизнесов

Краснодарский край занял второе место в России по количеству организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является стоматологическая практика. На 1 сентября 2026 года в регионе насчитывалось 2 254 таких бизнеса против 2 184 годом ранее — рост составил 3,21%, следует из исследования проекта «Контур.Фокус». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом проекте «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Аналитики изучили динамику числа организаций и индивидуальных предпринимателей с основным видом деятельности «Стоматологическая практика» (ОКВЭД 86.23) за период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года. За год количество стоматологических бизнесов в Краснодарском крае увеличилось на 70.

Больше стоматологических бизнесов, чем на Кубани, зарегистрировано только в Москве — 3 660 против 2 254. Далее в рейтинге следуют Московская область с 1 895 организациями, Санкт-Петербург — с 1 810 и Республика Татарстан — с 1 029. В десятку регионов с наибольшим количеством стоматологических бизнесов также вошли Ростовская область — 946, Башкортостан — 866, Свердловская область — 848, Ставропольский край — 813 и Самарская область — 722.

При этом динамика количества стоматологических бизнесов в Краснодарском крае за год составила 3,21%. В Москве показатель вырос на 1,19%, Московской области — на 1,94%, Санкт-Петербурге — на 1,23%, Татарстане — на 2,08%.

За исследуемый период в Краснодарском крае было зарегистрировано 134 новых стоматологических бизнеса, прекратили деятельность 63. В 2025 году было зарегистрировано 56 новых бизнесов и ликвидировано 19, в 2026 году — 78 и 44 соответственно. По числу регистраций Кубань также заняла второе место в России после Москвы, где за этот период появилось 153 новых бизнеса. Далее следуют Московская область — 84 регистрации, Санкт-Петербург — 80, Дагестан — 75.

Отдельно аналитики рассмотрели соотношение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Количество ИП в стоматологическом сегменте края увеличилось с 762 до 802, или на 5,25%. Число юридических лиц выросло с 1 422 до 1 448, или на 1,83%. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве стоматологических бизнесов увеличилась с 34,89% до 35,64%, доля юридических лиц снизилась с 65,11% до 64,36%.

«Краснодарский край выделяется не только масштабом стоматологического рынка, но и его динамикой. За год количество действующих организаций выросло на 3,21% — это самый высокий показатель среди пяти регионов с наибольшим числом стоматологий. Для сравнения: в Москве прирост составил 1,19%, в Московской области — 1,94%, в Санкт-Петербурге — 1,23%, в Татарстане — 2,08%»,— отметила аналитик проекта «Контур.Фокус» Анастасия Мокшанцева.

По ее словам, за исследуемый период в Краснодарском крае было зарегистрировано 134 новых бизнеса при 63 ликвидациях. «Еще одна тенденция — более быстрый рост сегмента ИП: их число увеличилось на 5,25% против 1,83% у юридических лиц»,— добавила госпожа Мокшанцева.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за 2023–2025 годы в Краснодарском крае зарегистрировали 409 организаций с основным видом деятельности «Стоматологическая практика»: 141 в 2023 году, 120 в 2024-м и 148 в 2025-м. За первые четыре месяца 2026 года на рынок вышли еще 46 организаций, в результате чего их число достигло 2 247. За тот же период с рынка ушли 17 компаний. Участники рынка при этом отмечали высокую конкуренцию в отрасли, рост себестоимости, удорожание оборудования и материалов, а также снижение покупательной способности населения, влияющее на рентабельность стоматологического бизнеса.

Роман Лаврухин