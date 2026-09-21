Кассационный суд пересмотрел дело экс-директора «Кубаньэнерго»

Четвертый кассационный суд в Краснодаре рассмотрел представление прокуратуры и жалобы адвокатов бывшего генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», осужденного по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В 2024 году Октябрьский районный суд Краснодара признал экс-руководителя виновным в получении взятки от подчиненного в виде автомобиля Mercedes-Benz и назначил штраф в размере 2 млн руб., а также запретил занимать управленческие должности в ПАО «Россети» сроком на год. Краснодарский краевой суд увеличил штраф до 3 млн руб.

Кассационный суд не согласился с выводами нижестоящих инстанций — в частности, указал на несоответствие назначенного наказания тяжести преступления — и вернул дело на новое рассмотрение. По итогам повторного разбирательства Краснодарский краевой суд приговорил фигуранта к восьми годам колонии строгого режима и запретил ему три года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных, муниципальных организациях, а также в акционерных обществах с контрольным пакетом акций, принадлежащим Российской Федерации, ее субъектам или муниципальным образованиям.

Осужденный оспорил судебные решения в полном объеме. Прокурор обжаловал их в части неразрешения вопроса о конфискации денежных средств в размере, эквивалентном сумме взятки. Судебная коллегия признала доводы прокурора обоснованными, отменила приговор и апелляционное определение в части конфискации и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции в другом составе. Помимо этого, в ревизионном порядке суд выявил незаконность назначенного дополнительного наказания и исключил соответствующее положение из судебных актов.

Жалобы осужденного и его защитников оставлены без удовлетворения. Основное наказание осталось без изменений.

Константин Соловьев