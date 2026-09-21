В топ-10 самых дорогих новостроек юга вошли восемь проектов Крыма

В десятку наиболее дорогих строящихся жилых проектов юга России вошли восемь комплексов в Крыму и два в Сочи. Самая высокая стоимость кв. м зафиксирована в сити-курорте «Новая Ливадия» в Ялте — 996,3 тыс. руб. за кв. м. Данные приведены в исследовании системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«Новая Ливадия» возглавила рейтинг с максимальной ценой предложения 996,3 тыс. руб. за кв. м. Второе место занял ЖК «Стахеев» в Алуште — 849,8 тыс. руб., третье — ялтинский «Роялта» с показателем 843,6 тыс. руб. Далее расположились проекты «Высота» в Ялте (807,5 тыс. руб.) и «Парковая Резиденция» в Алуште (717 тыс. руб.).

Шестое место занял сочинский ЖК «Лестория» с максимальной стоимостью метра 646,7 тыс. руб. Восьмым стал ялтинский ЖК «Кировъ» — 600 тыс. руб. за кв. м, девятым — сочинский «Светский лес» с показателем 582,3 тыс. руб. Десятку замыкает «Массандра Парк» в Ялте — 560 тыс. руб.

Всего исследование охватывает 129 строящихся жилых проектов на юге России. Из них 103 комплекса расположены в Крыму, еще 26 — в Краснодарском крае.

Средняя стоимость «квадрата» в строящемся жилье Сочи составляет 248,6 тыс. руб. в комфорт-классе и 279,8 тыс. руб. в бизнес-классе. Разница между сегментами достигает 12,6%. Проекты премиум-класса и выше в исследовании не представлены.

По данным bnMAP.pro, верхнюю границу стоимости курортной недвижимости в значительной степени определяет уникальность предложения: локация, виды, формат квартир, особенности участка, архитектура и инфраструктура. Также на цену влияет ограниченный объем сопоставимого предложения.

Мария Удовик