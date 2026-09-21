В Краснодарском крае поступления от налогов на землю достигли 3,8 млрд рублей

В консолидированный бюджет региона по итогам первого полугодия 2026 года поступило 3,8 млрд руб. земельного налога, уплаченного организациями и физическими лицами. Об этом сообщили «РБК Краснодар» со ссылкой на УФНС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший вклад в объем поступлений внесли три муниципалитета: на долю Краснодара пришлось 26,6% сборов, Сочи — 16%, Новороссийска — 9,7%. Порядка 2% от общего объема налога уплачено в муниципальных образованиях Тбилисского, Щербиновского, Успенского, Новопокровского, Крыловского, Отрадненского и Белоглинского районов.

Задолженность по земельному налогу к июлю 2026 года составила 1,3 млрд руб., что на 22,7 млн руб. ниже показателя аналогичного периода 2025 года.

Мария Хоперская