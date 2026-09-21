В Новороссийске планируют согласовать концессию по водоснабжению до 2027 года

Власти Новороссийска намерены до марта 2027 года согласовать условия концессии с одной из компаний группы «Росводоканал». Проект предполагает модернизацию городской системы водоснабжения и водоотведения с вложениями более 100 млрд руб. в ценах 2026 года., пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на заместителя главы города Рафаэля Беглярова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Концессию планируется заключить на 49 лет. За указанный срок инвестору предстоит реконструировать и заменить сети водоснабжения и водоотведения, а также поэтапно модернизировать ключевые объекты инфраструктуры. Конкретный предельный объем расходов концессионера будет установлен условиями соглашения.

В документе также намерены зафиксировать показатели качества, надежности и энергоэффективности коммунальных систем. Для них предусмотрят как долгосрочные ориентиры, так и ежегодные целевые значения.

Финансирование инвестиционной программы планируется в том числе за счет заемных средств ВЭБ.РФ. Тарифы сохранит за собой администрация Новороссийска. Их рост для населения, согласно представленным условиям, не должен превышать установленные правительством РФ индексы изменения платы за коммунальные услуги.

Заявку на заключение концессии компания группы «Росводоканал» направила администрации города в феврале. В марте власти разрешили заключить соглашение на иных условиях и определили срок согласования его параметров — до марта 2027 года. Сейчас проект совместно дорабатывают администрация Новороссийска, МУП «Водоканал», профильные подразделения Краснодарского края и ГК «Росводоканал».

Ранее сообщалось, что потери воды в сетях Новороссийска за два года снизились почти на 14 процентных пунктов — с 70% до 56%. К концу 2026 года власти рассчитывают сократить показатель до 53%. Снижения удалось добиться на фоне масштабной реконструкции коммунальной инфраструктуры. За два года в городе отремонтировали около 42 км водопроводных сетей. Количество аварийных бригад увеличили в семь раз — с одной в конце 2024 года.

Анна Гречко