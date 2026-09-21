В Краснодар прибыла китайская делегация

В Краснодар с официальным визитом прибыли полномочный министр посольства Китая в России Чан Сюйхун и атташе посольства Фан Лицзюнь. Делегация приняла участие в официальных мероприятиях, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Представители китайской дипмиссии вместе с российскими участниками встречи возложили цветы к Вечному огню. В мероприятии также приняли участие представитель МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова, посол Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Краснодарском крае Игорь Якимчик и делегация артистов из китайского города Цзиньхуа.

Краснодар сотрудничает с Цзиньхуа в сфере образования и культуры. Власти города рассчитывают в перспективе установить побратимские отношения с китайским городом. Среди направлений сотрудничества также рассматриваются совместные конкурсы и студенческие обмены.

Отдельно стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения между Краснодаром и городами Китая. По словам господина Наумова, Чан Сюйхун заявила о готовности оказать содействие в организации таких рейсов.

Вячеслав Рыжков