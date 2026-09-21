Главные новости за 21 сентября. Новороссийск

Суд взыскал с администрации Новороссийска 155,5 млн руб. в пользу Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора за вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды.

В августе оператор «КазТрансОйл» увеличил транспортировку нефти из Казахстана в порт Новороссийск до 460 тыс. т. Это на 27,8% больше, чем в июле, когда было экспортировано 360 тыс. т.

В школах Новороссийска сохраняется дефицит учителей-предметников — на начало учебного года не хватало 44 педагогов. При этом все уроки проводятся в полном объеме за счет перераспределения нагрузки между действующими учителями.

Из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне «Двойная — Ельмут» в Ростовской области изменились маршруты некоторых пассажирских поездов. Среди измененных рейсов и поезд из Новороссийска в Казань.

Казаки станицы Натухаевской в Новороссийске приехали голосовать на избирательный участок верхом на конях и в парадной форме.