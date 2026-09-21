«КазТрансОйл» нарастил поставки нефти в Новороссийск до 460 тысяч т

В августе оператор «КазТрансОйл» увеличил транспортировку нефти из Казахстана в порт Новороссийск до 460 тыс. т. Это на 27,8% больше, чем в июле, когда было экспортировано 360 тыс. т. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Одновременно оператор сократил отгрузки в направлении порта «Усть-Луга» на Балтийском море на 30% — до 200 тыс. т в августе против 286 тыс. т в июле. По данным компании, в мае в «Усть-Лугу» поставили 301 тыс. т, в апреле — 230 тыс. т, в марте — 100 тыс. т. Данных по другим месяцам «КазТрансОйл» не предоставил.

Кроме того, в Минэнерго Казахстана заявили, что Россия не уведомляла их о перенаправлении нефти. В республике подчеркнули, что поставляют нефть по нескольким направлениям, чтобы сохранить гибкость поставок с учетом текущей ситуации на отдельных маршрутах.

АО «КазТрансОйл» — оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу. Компания располагает сетью нефтепроводов протяженностью 5,2 тыс. км и обслуживает трубопроводы сторонних организаций общей протяженностью более 5 тыс. км.

Алина Зорина