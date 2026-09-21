Поезд из Новороссийска в Казань и другие рейсы изменили маршрут из-за ДТП на Дону

Из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне «Двойная — Ельмут» в Ростовской области изменились маршруты некоторых пассажирских поездов. Среди измененных рейсов и поезд из Новороссийска в Казань, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Через станции Волгоград — Морозовская — Лихая — Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая проследуют: поезд № 491 Казань — Адлер (отправление — 20 сентября).

Через станции Тихорецкая — Батайск — Лихая — Морозовская с выходом на основной маршрут на станции Волгоград направлены: поезд № 354 Сириус — Пермь (отправление — 20 сентября), поезд № 462 Адлер — Уфа (отправление — 20 сентября), поезд № 510 Новороссийск — Казань (отправление — 21 сентября).

Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием.

Мария Хоперская