В школах Новороссийска до сих пор не хватает 44 педагогов
В школах Новороссийска сохраняется дефицит учителей-предметников — на начало учебного года не хватало 44 педагогов. При этом все уроки проводятся в полном объеме за счет перераспределения нагрузки между действующими учителями. Об этом на заседании комитета городской думы по социальной политике сообщила начальник управления образования Елена Середа.
Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ
В первую очередь школам требуются учителя математики, информатики, химии, биологии, физики, русского языка и литературы, а также иностранных языков. Отдельно растет потребность в школьных психологах. Плановая нагрузка на одного педагога составляет в среднем 1,4 ставки.
Часть вакансий закрывают за счет привлечения специалистов из других городов. Управление образования также ищет кандидатов через центры занятости, заключает целевые договоры с выпускниками и принимает на работу студентов. В этом году после обращения к родителям удалось привлечь семь педагогов, ранее не работавших по специальности. Кроме того, в школы приглашают мужчин преподавать труд.
Всего в системе образования Новороссийска работают 3,616 тыс. педагогов: 1,947 тыс. — в школах, 1,406 тыс. — в детских садах и 263 — в учреждениях дополнительного образования. Доля специалистов младше 35 лет составляет 26%, старше 60 лет — 11%.
Для привлечения кадров город использует в том числе финансовые меры поддержки. По программе «Земский учитель» за последние восемь лет в Новороссийск привлекли 26 педагогов, каждый получил по 1 млн руб. Еще 60 работников образования воспользовались краевой выплатой в 1 млн руб. на первоначальный взнос по жилищному кредиту.
Компенсация аренды жилья до 15 тыс. руб. в месяц оказалась менее востребованной: ее получили 44 педагога. По словам Елены Середы, одной из причин стало отсутствие официальных договоров аренды. В целом действующие меры поддержки позволили привлечь в систему образования 101 сотрудника.
Кадровую потребность придется учитывать и при открытии новых школ. На 1 сентября 2027 года запланировано открытие школы на улице Красина в Цемдолине. По данным управления образования, часть педагогов, которые сейчас ездят работать в другие район