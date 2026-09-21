В школах Новороссийска до сих пор не хватает 44 педагогов

В школах Новороссийска сохраняется дефицит учителей-предметников — на начало учебного года не хватало 44 педагогов. При этом все уроки проводятся в полном объеме за счет перераспределения нагрузки между действующими учителями. Об этом на заседании комитета городской думы по социальной политике сообщила начальник управления образования Елена Середа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

В первую очередь школам требуются учителя математики, информатики, химии, биологии, физики, русского языка и литературы, а также иностранных языков. Отдельно растет потребность в школьных психологах. Плановая нагрузка на одного педагога составляет в среднем 1,4 ставки.

Часть вакансий закрывают за счет привлечения специалистов из других городов. Управление образования также ищет кандидатов через центры занятости, заключает целевые договоры с выпускниками и принимает на работу студентов. В этом году после обращения к родителям удалось привлечь семь педагогов, ранее не работавших по специальности. Кроме того, в школы приглашают мужчин преподавать труд.

Всего в системе образования Новороссийска работают 3,616 тыс. педагогов: 1,947 тыс. — в школах, 1,406 тыс. — в детских садах и 263 — в учреждениях дополнительного образования. Доля специалистов младше 35 лет составляет 26%, старше 60 лет — 11%.

Для привлечения кадров город использует в том числе финансовые меры поддержки. По программе «Земский учитель» за последние восемь лет в Новороссийск привлекли 26 педагогов, каждый получил по 1 млн руб. Еще 60 работников образования воспользовались краевой выплатой в 1 млн руб. на первоначальный взнос по жилищному кредиту.

Компенсация аренды жилья до 15 тыс. руб. в месяц оказалась менее востребованной: ее получили 44 педагога. По словам Елены Середы, одной из причин стало отсутствие официальных договоров аренды. В целом действующие меры поддержки позволили привлечь в систему образования 101 сотрудника.

Кадровую потребность придется учитывать и при открытии новых школ. На 1 сентября 2027 года запланировано открытие школы на улице Красина в Цемдолине. По данным управления образования, часть педагогов, которые сейчас ездят работать в другие район

Анна Гречко