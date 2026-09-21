Росприроднадзор взыскал с мэрии Новороссийска 155,5 млн рублей экологического ущерба

Суд взыскал с администрации муниципального образования город Новороссийск 155,5 млн руб. в пользу Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора за вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в ходе выездного обследования водоохранной зоны Черного моря на земельном участке были обнаружены отходы грунта, загрязненного строительными материалами.

Специалисты ФГБУ ЦЛАТИ по ЮФО отобрали пробы отходов, определили мощность плодородного слоя и выполнили геодезические работы для установления объема и площади загрязнения. Согласно экспертному заключению, обнаруженный грунт является насыпным, загрязненным строительными отходами, и может быть отнесен к четвертому классу опасности. Заключение подтвердило наличие плодородного слоя на глубине 0,3–0,7 м: содержание органического вещества превысило нормы. Площадь участка, где произошла порча почв при захламлении отходами, составила 3 418 кв. м, объем размещенных отходов — 1 428 куб. м.

Администрация Новороссийска настаивала, что не является причинителем вреда, ссылаясь на неустановленных лиц, однако суд отклонил эти доводы как несостоятельные.

«Отсутствие эффективного контроля со стороны уполномоченных органов за соблюдением действующего законодательства лишает правовое регулирование смысла и приводит к снижению доверия граждан к праву в целом. В ситуации бездействия по установлению реального причинителя вреда отказ в иске о возмещении экологического вреда, с одной стороны, способствует продолжению осуществления противоправных действий виновными лицами и их безнаказанности, с другой стороны – является дестимулирующим фактором, снижающим заинтересованность и мотивацию уполномоченных органов в установлении таких правонарушителей: вред не возмещается ни причинителем вреда, ни лицами, которые могли и должны были установить ответственное за возмещение вреда лицо», - говорится в решении судебного органа.

В результате суд постановил взыскать с администрации в пользу Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора 155,5 млн руб.

Елена Турбина