Казаки в Новороссийске приехали голосовать верхом на конях
Казаки станицы Натухаевской в Новороссийске приехали голосовать на избирательный участок верхом на конях и в парадной форме, сообщил в своем Мах-канале глава города Андрей Кравченко.
Фото: https: / max.ru / kravchenko_glava_nvrsk
По его словам, для казаков участие в выборах — «добрая традиция», а отвага и преданность Родине — «образ жизни». «Они привыкли сами определять будущее своей земли», — написал Андрей Кравченко.
Пока казаки голосовали, их кони ждали у входа на участок.