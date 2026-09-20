Казаки в Новороссийске приехали голосовать верхом на конях

Казаки станицы Натухаевской в Новороссийске приехали голосовать на избирательный участок верхом на конях и в парадной форме, сообщил в своем Мах-канале глава города Андрей Кравченко.

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По его словам, для казаков участие в выборах — «добрая традиция», а отвага и преданность Родине — «образ жизни». «Они привыкли сами определять будущее своей земли», — написал Андрей Кравченко.

Пока казаки голосовали, их кони ждали у входа на участок.

Наталья Решетняк