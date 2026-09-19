Второй день голосования на выборах в Госдуму: явка, нарушения, заявления
19 сентября в России прошел второй день голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени. Явка на выборах в Госдуму составила к 21:00 по московскому времени 44,38%. В течение дня поступили сообщения о мощной хакерской атаке на московскую систему ДЭГ и о диверсии на линии связи на Дальнем Востоке с целью помешать голосованию. В выборах приняли участие несколько известных политиков, включая спикера Совета федерации Валентину Матвиенко.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Явка на выборах в Госдуму
Инциденты и нарушения
Органы внутренних дел проверяют информацию о вбросе бюллетеней на избирательном участке в Коми.
В ночь с 18-го на 19-е сентября произошел технический сбой в системе электронного голосования в Москве, причиной стала хакерская атака, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Попытки нарушить работу системы ДЭГ продолжались в течение дня, но это не повлияло на учет голосов избирателей, заявили в городской избирательной комиссии.
Минцифры РФ и «Ростелеком» сообщили о попытке диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке с целью помешать проведению выборов. Злоумышленники пытались вывести из строя магистральные оптические линии. Позднее связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и на Чукотке была восстановлена.
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о распространении разного рода дипфейков о выборах и отметила, что их число будет расти.
Всего Центральная избирательная комиссия выявила с начала выборов три нарушения, виновные наказаны, сообщила глава ЦИК.
Грубых, массовых нарушений, которые могли повлиять на волеизъявление граждан, в ходе второго дня голосования на выборах в Госдуму не выявлено, заявил сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.
Кто проголосовал
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев проголосовал на выборах, сообщила пресс-служба партии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что проголосовал онлайн на выборах в Госдуму.
Министр обороны России Андрей Белоусов проголосовал на одном из избирательных участков, сообщили в военном ведомстве.
Проживающая в Республике Корея российская гражданка Кен Ен За, возраст которой составляет 101 год, проголосовала на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Сеуле.
Бумажное и электронное
Однако большинство москвичей выбирают электронное голосование. По состоянию на 15:00 мск в столице электронными и бумажными бюллетенями проголосовали примерно 2,8 млн человек, из них 2,5 млн воспользовались ДЭГ, 0,3 млн — бумажными бюллетенями.
В пограничных регионах
В ЛНР 14 избирательных участков были переведены на резервное питание из-за ударов ВСУ.