Второй день голосования на выборах в Госдуму: явка, нарушения, заявления

19 сентября в России прошел второй день голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени. Явка на выборах в Госдуму составила к 21:00 по московскому времени 44,38%. В течение дня поступили сообщения о мощной хакерской атаке на московскую систему ДЭГ и о диверсии на линии связи на Дальнем Востоке с целью помешать голосованию. В выборах приняли участие несколько известных политиков, включая спикера Совета федерации Валентину Матвиенко.

Явка на выборах депутатов Госдумы к завершению второго дня голосования (на 21:00 мск) составила 44,38%, сообщил ЦИК.

Инциденты и нарушения

За сутки 18 сентября в территориальные органы МВД России поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с выборами, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Органы внутренних дел проверяют информацию о вбросе бюллетеней на избирательном участке в Коми.

В ночь с 18-го на 19-е сентября произошел технический сбой в системе электронного голосования в Москве, причиной стала хакерская атака, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Попытки нарушить работу системы ДЭГ продолжались в течение дня, но это не повлияло на учет голосов избирателей, заявили в городской избирательной комиссии.

Минцифры РФ и «Ростелеком» сообщили о попытке диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке с целью помешать проведению выборов. Злоумышленники пытались вывести из строя магистральные оптические линии. Позднее связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и на Чукотке была восстановлена.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о распространении разного рода дипфейков о выборах и отметила, что их число будет расти.

Всего Центральная избирательная комиссия выявила с начала выборов три нарушения, виновные наказаны, сообщила глава ЦИК.

Грубых, массовых нарушений, которые могли повлиять на волеизъявление граждан, в ходе второго дня голосования на выборах в Госдуму не выявлено, заявил сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.