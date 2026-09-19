«Ростелеком» заявил о попытке диверсии во время выборов на Дальнем Востоке
«Ростелеком»: линии связи оборвали на Дальнем Востоке для срыва выборов
Магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на Дальнем Востоке дважды выходили из строя 19 сентября, сообщила «Ъ» пресс-служба Ростелекома. Глава компании Михаил Осеевский назвал произошедшее организованной диверсией для срыва выборов.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Около 15:00 по местному времени (08:00 мск) произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области из-за спиливания опоры. Спустя примерно два часа специалисты обнаружили, что кабель между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае перерублен в нескольких местах.
Из-за нарушения работы ВОЛС кратковременно снизилось качество услуг доступа в Интернет в Магаданской, Сахалинской областях, Камчатском крае, частично в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. Соединение восстановили через час благодаря резервным каналам.
«Мы столкнулись с очередной беспрецедентной попыткой помешать проведению выборов, которую рассматриваем как организованную диверсию. Как и все другие попытки, эта оказалась безуспешной»,— заявил господин Осеевский. Министерство связи и цифрового развития также отмечает, что голосование продолжается штатно.
Резервирование означает, что повреждение одного участка магистрали не обязательно прекращает связь для всех пользователей: трафик переводится на заранее предусмотренные альтернативные маршруты. Такие сети проектируют с учетом сценариев обрыва линий и технических неисправностей, поэтому в данном случае резервные каналы компенсировали повреждение и позволили сохранить штатное проведение выборов.
У дальневосточной инфраструктуры есть и специфическая уязвимость: у подводной линии Сахалин—Магадан—Камчатка значительная наземная часть, которая неоднократно повреждалась. Проект этой линии был завершен в 2016 году, ее протяженность составляет около 1,7 тыс. км, поэтому устойчивость связи здесь зависит не только от самой подводной трассы, но и от защищенности наземных участков.