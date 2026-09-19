«Ростелеком» заявил о попытке диверсии во время выборов на Дальнем Востоке

Магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на Дальнем Востоке дважды выходили из строя 19 сентября, сообщила «Ъ» пресс-служба Ростелекома. Глава компании Михаил Осеевский назвал произошедшее организованной диверсией для срыва выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Около 15:00 по местному времени (08:00 мск) произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области из-за спиливания опоры. Спустя примерно два часа специалисты обнаружили, что кабель между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае перерублен в нескольких местах.

Из-за нарушения работы ВОЛС кратковременно снизилось качество услуг доступа в Интернет в Магаданской, Сахалинской областях, Камчатском крае, частично в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. Соединение восстановили через час благодаря резервным каналам.

«Мы столкнулись с очередной беспрецедентной попыткой помешать проведению выборов, которую рассматриваем как организованную диверсию. Как и все другие попытки, эта оказалась безуспешной»,— заявил господин Осеевский. Министерство связи и цифрового развития также отмечает, что голосование продолжается штатно.