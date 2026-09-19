За сутки в МВД поступило 367 сигналов о происшествиях в избирательных кампаниях
За сутки 18 сентября в территориальные органы МВД России поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По данным госпожи Памфиловой, в 15 регионах зафиксировали 24 ложных сообщения о якобы готовящихся актах терроризма. Остальные обращения касались других происшествий, связанных с проведением выборов.
С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%. Голосование проходит в очном формате и через систему ДЭГ.
Практика предыдущих избирательных кампаний показывает, что ложные сообщения о терактах могут становиться основанием для уголовных дел. Даже если угроза оказывается вымышленной, сигнал способен привести к отдельному расследованию со стороны МВД России.
В сентябре 2025 года территориальные органы МВД получили 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами, и возбудили восемь уголовных дел; большая часть дел касалась заведомо ложных сообщений о терактах. В 2024 году МВД сообщало о пяти уголовных делах во время избирательных кампаний, причем практически все они были связаны с такими сообщениями.