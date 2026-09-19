За сутки в МВД поступило 367 сигналов о происшествиях в избирательных кампаниях

За сутки 18 сентября в территориальные органы МВД России поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По данным госпожи Памфиловой, в 15 регионах зафиксировали 24 ложных сообщения о якобы готовящихся актах терроризма. Остальные обращения касались других происшествий, связанных с проведением выборов.

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%. Голосование проходит в очном формате и через систему ДЭГ.