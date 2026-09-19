ЦИК выявил три нарушения с начала выборов

Центральная избирательная комиссия выявила три нарушения с начала выборов в России. Виновные уже наказаны, заверила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Выявили у нас три нарушения за все это время. Мы сегодня с утра отреагировали — выявили, приняли меры, кого надо наказали, нарушения устранили»,— сказала Элла Памфилова на конференции «Выборы в период турбулентности». В открытости избирательного процесса, по ее словам, смогли убедиться и иностранные наблюдатели.

Сегодня госпожа Памфилова сообщила о вскрытии сейф-пакетов с бюллетенями на избирательном участке в Коми, вбросе голосов на другом участке в том же регионе и порче 250 бюллетеней в Орловской области. В целом голосование, по ее словам, проходит в штатном режиме.

С 18 по 20 сентября россияне выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Явка, по данным ЦИК на 15:36, составляет 38,69%.