ЦИК выявил три нарушения с начала выборов
Глава ЦИК Памфилова: с начала выборов выявлено три нарушения
Центральная избирательная комиссия выявила три нарушения с начала выборов в России. Виновные уже наказаны, заверила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Выявили у нас три нарушения за все это время. Мы сегодня с утра отреагировали — выявили, приняли меры, кого надо наказали, нарушения устранили»,— сказала Элла Памфилова на конференции «Выборы в период турбулентности». В открытости избирательного процесса, по ее словам, смогли убедиться и иностранные наблюдатели.
Сегодня госпожа Памфилова сообщила о вскрытии сейф-пакетов с бюллетенями на избирательном участке в Коми, вбросе голосов на другом участке в том же регионе и порче 250 бюллетеней в Орловской области. В целом голосование, по ее словам, проходит в штатном режиме.
С 18 по 20 сентября россияне выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Явка, по данным ЦИК на 15:36, составляет 38,69%.
При выявлении нарушений избиркомам предлагалось признавать бюллетени недействительными, а при необходимости отменять результаты голосования на участке. В сообщении о вбросе заполненные бюллетени изъяли как вещественные доказательства, после чего информацию должны проверить органы внутренних дел.
Сейф-пакеты с бюллетенями вскрывать категорически запрещено. Такое действие рассматривается как нарушение установленного порядка обращения с бюллетенями.
Последствия могут касаться не только самих бюллетеней: в подтвержденных случаях после вбросов от должности освобождали председателей участковых комиссий, а по одному эпизоду возбуждали уголовное дело.