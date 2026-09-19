Песков проголосовал на выборах в Госдуму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Об этом господин Песков рассказал, отвечая ТАСС на соответствующий вопрос.
«Да. Утром вчера три раза не смог из-за перегрузки. Вечером легко проголосовал», — заявил пресс-секретарь президента. По словам Дмитрия Пескова, он пользуется возможностью дистанционного голосования «уже много лет подряд». Чиновник уверяет, что онлайн-голосование — удобный и надежный способ.
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Вчера днем в онлайн-формате на выборах проголосовал президент Владимир Путин.
Дистанционное электронное голосование в России не сводится к одной одинаковой для всех регионов платформе. Москва использует собственную систему, а остальные регионы — федеральную через портал госуслуг; на федеральных выборах Центризбирком определяет, применять ли ДЭГ, в какие сроки и какие системы задействовать.
ДЭГ использовалось на выборах разного уровня в порядке эксперимента с 2019 года, а в сентябре 2021 года такой формат применили в Москве, Севастополе и пяти областях. В предыдущих кампаниях голоса поступали в обезличенном зашифрованном виде, а результаты можно было расшифровать после сборки части ключей; при этом правила наблюдения и общественного контроля за ДЭГ оставались не урегулированы, а техническое наблюдение требовало защищенных линий связи и специального оборудования.