Песков проголосовал на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Об этом господин Песков рассказал, отвечая ТАСС на соответствующий вопрос.

«Да. Утром вчера три раза не смог из-за перегрузки. Вечером легко проголосовал», — заявил пресс-секретарь президента. По словам Дмитрия Пескова, он пользуется возможностью дистанционного голосования «уже много лет подряд». Чиновник уверяет, что онлайн-голосование — удобный и надежный способ.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Вчера днем в онлайн-формате на выборах проголосовал президент Владимир Путин.