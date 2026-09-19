В ЛНР 14 избирательных участков переведены на резервное питание из-за ударов ВСУ
Все избирательные участки на территории Луганской народной республики во второй день голосования открылись вовремя. 14 из них переведены на резервное электроснабжение из-за ударов ВСУ, сообщила председатель избиркома ЛНР Марианна Сумская.
«К сожалению, враг не оставляет попытки дестабилизировать ситуацию, и 14 избирательных участков у нас переведены на резервное энергоснабжение», — сказала она журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Выборы депутатов Госдумы, а также составы заксобраний в 39 регионах проходят с 18 по 20 сентября. Жители ЛНР и других регионов, вошедших в состав России, впервые голосуют за думских депутатов. Явка в первый день основного голосования в регионе составила 48%.
Резервное электроснабжение в ЛНР является техническим элементом, обеспечивающим непрерывность работы избирательных участков при повреждении основной сети. Однако само по себе оно не устраняет угрозу для людей: например, территориальная комиссия в Белокуракино была вынуждена временно уйти в укрытие из-за беспилотников, после чего возобновила работу. Таким образом, устойчивость голосования обеспечивается не только источниками энергии, но и сочетанием мер безопасности.
На участках используются металлодетекторы и аптечки, а в каждой комиссии назначают ответственного за эвакуацию, пожарную безопасность и предотвращение провокаций. При этом действующие правила предусматривают предел такой непрерывности: если подготовка или проведение выборов могут угрожать жизни и здоровью граждан, ЦИК вправе отложить голосование, а возобновить кампанию — после устранения опасных обстоятельств.