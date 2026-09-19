В ЛНР 14 избирательных участков переведены на резервное питание из-за ударов ВСУ

Все избирательные участки на территории Луганской народной республики во второй день голосования открылись вовремя. 14 из них переведены на резервное электроснабжение из-за ударов ВСУ, сообщила председатель избиркома ЛНР Марианна Сумская.

«К сожалению, враг не оставляет попытки дестабилизировать ситуацию, и 14 избирательных участков у нас переведены на резервное энергоснабжение», — сказала она журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Выборы депутатов Госдумы, а также составы заксобраний в 39 регионах проходят с 18 по 20 сентября. Жители ЛНР и других регионов, вошедших в состав России, впервые голосуют за думских депутатов. Явка в первый день основного голосования в регионе составила 48%.