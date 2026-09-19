Памфилова показала ИИ-ролик про Канье Уэста, Джокера и инопланетян на выборах
Памфилова: опасность дипфейков про выборы и голосование очень высока
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила о рисках распространения сгенерированных при помощи искусственного интеллекта фейков про выборы в России. Для примера на брифинге она показала ролик, созданный при помощи ИИ.
Фото: ЦИК России
На представленном видео бюллетень в урну опускают американский рэпер Канье Уэст, бабушка с бегемотом на поводке, персонаж комиксов и кино Джокер, а также инопланетяне. «Вот это чистая, как, скажем, виртуальная лажа»,— сказала госпожа Памфилова.
С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) активно готовилась к выборам в Госдуму, которые проходят с 18 по 20 сентября 2026 года, и к другим региональным и муниципальным кампаниям. В июле 2025 года председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что создание дипфейков стало одним из ключевых рисков для избирательных кампаний, а в феврале 2026 года в администрации президента начали обсуждать поправки в избирательное законодательство для регулирования использования нейросетей в предвыборной агитации.
ЦИК России, под руководством Эллы Памфиловой, принимала беспрецедентные меры безопасности при организации голосования, ожидая возможных атак на ресурсы комиссии. За день до начала выборов, 17 сентября 2026 года, Элла Памфилова сообщила, что ЦИК на 100% обеспечил безопасность избирателей, хотя доступ к видеотрансляции с избирательных участков может быть ограничен. За месяц до выборов, 26 августа 2026 года, Элла Памфилова также заявляла о более чем 300 тысячах фейковых заявлений, дискредитирующих выборы в Госдуму, распространяемых в интернете.
Элла Памфилова 19 сентября 2026 года подчеркнула, что голосование проходит оживленно, а количество проблем на избирательных участках невелико. Она также отметила, что за прошедшие сутки в правоохранительные органы поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями, включая 24 ложных сообщения о терактах. Ранее, 18 сентября, она охарактеризовала попытки провокаций как «не стоящие выеденного яйца».