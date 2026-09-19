Памфилова показала ИИ-ролик про Канье Уэста, Джокера и инопланетян на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила о рисках распространения сгенерированных при помощи искусственного интеллекта фейков про выборы в России. Для примера на брифинге она показала ролик, созданный при помощи ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦИК России Фото: ЦИК России

На представленном видео бюллетень в урну опускают американский рэпер Канье Уэст, бабушка с бегемотом на поводке, персонаж комиксов и кино Джокер, а также инопланетяне. «Вот это чистая, как, скажем, виртуальная лажа»,— сказала госпожа Памфилова.

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%.