Памфилова: МВД проверит сообщения о вбросе на избирательном участке в Коми

Органы внутренних дел проверят информацию о вбросе бюллетеней на избирательном участке № 62 в Коми. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Заполненные бюллетени, заверила глава ЦИК, изъяты как вещественные доказательства. «Я так полагаю, что все, кто к этому причастен, будут жестко наказаны. Это недопустимо. Надо тщательно проверить, это намеренное действие или это провокация определенная»,— сказала Элла Памфилова.

18 сентября депутат Госдумы и кандидат от КПРФ Олег Михайлов рассказал, что на указанном избирательном участке нашли 48 заполненных бюллетеней. В них, по его словам, были проставлены голоса за «Единую Россию».

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Более 4 млн россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате, которое проходит круглосуточно. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.