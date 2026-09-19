Памфилова: МВД проверит сообщения о вбросе на избирательном участке в Коми
Органы внутренних дел проверят информацию о вбросе бюллетеней на избирательном участке № 62 в Коми. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Заполненные бюллетени, заверила глава ЦИК, изъяты как вещественные доказательства. «Я так полагаю, что все, кто к этому причастен, будут жестко наказаны. Это недопустимо. Надо тщательно проверить, это намеренное действие или это провокация определенная»,— сказала Элла Памфилова.
18 сентября депутат Госдумы и кандидат от КПРФ Олег Михайлов рассказал, что на указанном избирательном участке нашли 48 заполненных бюллетеней. В них, по его словам, были проставлены голоса за «Единую Россию».
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Более 4 млн россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате, которое проходит круглосуточно. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.
Для участка проверка может закончиться отдельным решением комиссии по содержимому избирательного ящика: если фальсификация подтвердится, бюллетени из стационарного ящика признают недействительными и не учитывают при подсчете. Одним из материалов для такого решения может стать видеозапись — ее запрашивают для исследования, а при подтверждении нарушения ставят вопрос об аннулировании содержимого ящика.
Практика показывает, что для аннулирования не обязательно сразу устанавливать личность человека, опустившего бюллетени. В 2021 году на участке в Кемерове все бланки, перемещенные из ящика в сейф-пакеты, признали недействительными, поскольку видеозапись не позволила достоверно установить обстоятельства произошедшего и личность нарушителя.
Решение по одному участку не означает автоматической отмены результатов выборов во всем одномандатном округе. Для этого итоги должны быть признаны недействительными на участках, где проживает не менее четверти общего числа избирателей округа.