В ЦИК сообщили о предпочтении россиян голосовать на участках
Около 84% россиян предпочитают голосовать на избирательных участках, а не использовать электронный формат. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина на брифинге по итогам первого дня голосования.
По словам госпожи Хаймурзиной, в ЦИК продолжается обсуждение соотношения традиционных и цифровых способов голосования. При этом наиболее востребованным среди избирателей пока остается посещение участков.
Одновременно жители 33 регионов активно используют электронное голосование. Таким образом, цифровой формат продолжает распространяться наряду с традиционным способом участия в выборах.
С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%. Голосование проходит в очном формате и через систему ДЭГ.
Формулировка «предпочитают» описывает заявленный выбор избирателей, а не автоматически распределение реально поданных голосов между каналами. Например, общероссийский телефонный опрос 17 августа 2024 года показал, что при наличии выбора 63% респондентов предпочли бы голосовать на избирательном участке, а 30% — через интернет. Такие показатели отражают оценку предпочтения, а не прямую долю фактически проголосовавших очно.
При оценке соотношения цифрового и традиционного голосования важно различать форматы. Дистанционное электронное голосование позволяет голосовать удаленно, тогда как электронное голосование на участке подразумевает обязательный визит в избирательный пункт. Объединение этих способов в одну категорию может менять смысл сравнения с очным голосованием.