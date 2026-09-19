В ЦИК сообщили о предпочтении россиян голосовать на участках

Около 84% россиян предпочитают голосовать на избирательных участках, а не использовать электронный формат. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина на брифинге по итогам первого дня голосования.

По словам госпожи Хаймурзиной, в ЦИК продолжается обсуждение соотношения традиционных и цифровых способов голосования. При этом наиболее востребованным среди избирателей пока остается посещение участков.

Одновременно жители 33 регионов активно используют электронное голосование. Таким образом, цифровой формат продолжает распространяться наряду с традиционным способом участия в выборах.

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%. Голосование проходит в очном формате и через систему ДЭГ.