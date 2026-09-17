Главные новости за 17 сентября. Сочи

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи.

В Сочи все 244 избирательных участка подготовлены к проведению выборов депутатов Госдумы и городского собрания Сочи. В городе подготовлено 169 резервных помещений на случай возникновения нештатных ситуаций. Из них 133 являются стационарными и расположены вблизи основных участков, еще 35 — передвижными, на базе транспортных средств. Голосование начнется на всех основных избирательных участках Сочи утром 18 сентября.

Горные курорты Сочи совместно с представителями туристического бизнеса разрабатывают пакетные предложения для туристов из Китая. С 22 по 29 сентября в городе пройдет ознакомительный тур для китайских блогеров и представителей туриндустрии. Организаторами выступают Центр стратегических разработок и крупнейшие игроки местного туристического рынка — «Роза Хутор», «Группа Мантера», Курорт Красная Поляна и группа компаний «Аэродинамика».

Первый коммерческий урожай папайи, выращенный в теплицах КФХ «100 гектар» в Сочи, проверили на соответствие ГОСТ. Специалисты подтвердили товарное качество плодов и изучили содержание в них калия, магния и фосфора.

В Сочи для поиска в цифровом сервисе укрытий при угрозе БПЛА доступны более 220 заглубленных пространств. Сервис работает в мобильном приложении «Моя Кубань», сообщила пресс-служба администрации города-курорта. Дополнительно в «Моей Кубани» размещен раздел с памятками и алгоритмами действий при различных видах угроз. Скачать приложение можно на Android и iOS.