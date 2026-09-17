Сочинские курорты разрабатывают пакетные предложения для туристов из Китая

Горные курорты Сочи совместно с представителями туристического бизнеса разрабатывают пакетные предложения для туристов из Китая. С 22 по 29 сентября в городе пройдет ознакомительный тур для китайских блогеров и представителей туриндустрии. Организаторами выступают Центр стратегических разработок и крупнейшие игроки местного туристического рынка — «Роза Хутор», «Группа Мантера», Курорт Красная Поляна и группа компаний «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко / Коммерсантъ-Сочи Фото: Андрей Куценко / Коммерсантъ-Сочи

Программа тура построена по принципу «горы + море». В прибрежной части Сочи участники посетят объекты олимпийского наследия, Сочи Парк и музейный комплекс «Дача Сталина». В горном кластере они примут участие в фестивале New Star Weekend на «Роза Хутор», познакомятся с гостиничной инфраструктурой курортов, посетят горные водопады, парк альпак «Пача Мама», этнопарк «Моя Россия», игорную зону «Красная Поляна» и краснополянские бани. Также для гостей организуют хайкинг с хаски.

Отдельный блок программы посвящен зимним сервисам — горнолыжным трассам, прокатам и работе инструкторов. Полученную информацию представители китайской туриндустрии смогут использовать при продвижении сочинских курортов на рынке КНР.

«Роза Хутор» и «Группа Мантера» готовят для китайских туристов летние и зимние пакетные предложения. Летние программы предполагают размещение на побережье и в горах, экскурсии и активный отдых. Зимние будут включать проживание в горном кластере, ски-пассы и занятия с инструкторами.

По словам заместителя гендиректора «Роза Хутор» по международным проектам Василия Афанасьева, зимой 2026 года число китайских туристов в Сочи увеличилось, однако общий турпоток из КНР остается небольшим. По его словам, сочинские горные курорты пока недостаточно известны в Китае, в том числе среди профессионального горнолыжного сообщества. При этом представители китайского рынка, посетившие курорты, отмечали развитую инфраструктуру, природные условия и стандарты безопасности. Общая протяженность горнолыжных трасс в Сочи превышает 170 км.

Основным ограничением для дальнейшего роста китайского турпотока остается отсутствие прямого авиасообщения между Сочи и Китаем. Сейчас аэропорт связан международными рейсами с зарубежными странами, которые выполняют 14 иностранных авиакомпаний. В 2025 году они перевезли 446 тыс. пассажиров. Всего международными линиями аэропорт Сочи в прошлом году обслужил более 1,8 млн пассажиров, из которых свыше 350 тыс. были иностранцами.

На фоне развития прямого авиасообщения «Роза Хутор» и Курорт Красная Поляна в 2025 году увеличили поток зарубежных туристов в 1,5–1,6 раза. Организаторы ознакомительного тура рассчитывают, что знакомство китайских блогеров и представителей туриндустрии с инфраструктурой Сочи будет способствовать продвижению направления и росту въездного турпотока из КНР.

Вячеслав Рыжков