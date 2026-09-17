Первый урожай сочинской папайи проверили на соответствие ГОСТу

Первый коммерческий урожай папайи, выращенный в теплицах КФХ «100 гектар» в Сочи, проверили на соответствие ГОСТу. Специалисты подтвердили товарное качество плодов и изучили содержание в них калия, магния и фосфора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Исследования провели специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». На проверку поступили плоды двух сортов — «голландского» и «тайского». Образцы проверили на соответствие ГОСТ 34271-2017 «Плоды папайи свежие. Технические условия».

По итогам проверки специалисты подтвердили, что плоды соответствуют требованиям стандарта по текстуре, сочности мякоти и характерному для сортов аромату. Также специалисты изучили, как папайя накапливает основные макроэлементы в условиях теплицы.

«Папайя крайне требовательна к условиям выращивания и чутко реагирует на состав почвы. Нам было важно выяснить, как формируется естественный метаболизм растения в закрытом грунте»,— сообщили в ЦОК АПК. По результатам исследования специалисты заявили, что выращенные плоды соответствуют стандартам биологической ценности.

Отдельно проверили содержание природных сахаров. В папайе сорта «голландский» их доля составила 6,8%, в «тайском» — 7,1%.

Первый коммерческий урожай папайи с возможной урожайностью до 100 кг с одного растения отправили на исследование в начале сентября.

Проект курирует АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства». В него входят три площадки: КФХ «100 гектар» в Сочи, где папайю выращивают в промышленных объемах, КФХ «Ачигварское озеро» с оранжереями и НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии, где занимаются селекцией.

В сочинских теплицах сейчас выращивают 24 сорта бананов, шесть сортов папайи, три вида питахайи и два сорта маракуйи. Кроме того, там растут авокадо, манго, ананасы, какао и сахарный тростник. Среди пряных и целебных растений выращивают морингу, джинуру, липпию сладкую и кафрский лайм.

Мария Удовик