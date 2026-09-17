В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. В терминале, как и прежде, работает бесплатная комната матери и ребенка, а около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим: не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места тем, кому сложнее стоять. Актуальную информацию о рейсе можно отслеживать на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также в аудиообъявлениях.

Алина Зорина