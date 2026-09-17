К выборам в Сочи подготовили 244 избирательных участка

В Сочи все 244 избирательных участка подготовлены к проведению выборов депутатов Госдумы и городского собрания Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам межведомственной проверки. Накануне он проинспектировал избирательный участок №4441 в Лазаревском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По словам господина Прошунина, на участках созданы условия для работы избирательных комиссий и наблюдателей, установлены камеры видеонаблюдения, а члены участковых комиссий прошли обучение и отработали процедуры проведения голосования и подсчета голосов. В организации выборов задействованы около 3 тыс. членов УИК с правом решающего голоса.

Глава Сочи также сообщил о выполнении требований по обеспечению безопасности. На участках и прилегающих территориях организовано дежурство охраны, утверждены планы эвакуации, проведены соответствующие учения и выполнены рекомендации антитеррористической комиссии.

Кроме того, в городе подготовлено 169 резервных помещений на случай возникновения нештатных ситуаций. Из них 133 являются стационарными и расположены вблизи основных участков, еще 35 — передвижными, на базе транспортных средств. Голосование начнется на всех основных избирательных участках Сочи утром 18 сентября.

Вячеслав Рыжков