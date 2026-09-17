Более 220 укрытий в Сочи доступны для поиска в приложении «Моя Кубань»

В Сочи для поиска в цифровом сервисе укрытий при угрозе БПЛА доступны более 220 заглубленных пространств. Сервис работает в мобильном приложении «Моя Кубань», сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Приложение автоматически определяет местоположение пользователя и показывает ближайшие укрытия, указывая расстояние до них, доступность для маломобильных граждан и контактные данные держателя ключа. Сервис позволяет быстро найти безопасное место, в том числе в офлайн-режиме при предварительной загрузке данных.

Дополнительно в «Моей Кубани» размещен раздел с памятками и алгоритмами действий при различных видах угроз. Скачать приложение можно на Android и iOS.

Алина Зорина