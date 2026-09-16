Главные новости за 16 сентября. Ростов-на-Дону и область

На первый этап благоустройства парка «Дружба» в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону будет выделено 762 млн рублей. Общая стоимость проекта составит более 1,35 млрд рублей: второй этап оценивается в 394 млн рублей, третий — в 196 млн рублей.

В Ростовской области газовое моторное топливо в августе подорожало на 4,1% по сравнению с июлем. Это наиболее заметный рост среди представленных Ростовстатом видов моторного топлива. Такие данные содержатся в отчете Ростовстата об индексах потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за август 2026 года.

Мать погибшего моряка с танкера «Бавлы», погибшего в результате удара БПЛА по судну в начале июня в Черном море, признана потерпевшей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, комментируя появившиеся во вторник публикации о волоките следственных органов с признанием членов семьи погибшего ростовчанина потерпевшими.

Ростовской области направили более 900 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство общественных пространств. Показатель практически соответствует уровню 2025 года, когда объем финансирования составил 898 млн рублей.